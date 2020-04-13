Пожар в Чернобыльской зоне мог начаться из-за сталкеров, - туроператор на ЧАЭС
13 апреля, 2020, 15:40
Пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров
Об этом заявил директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.
Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.
"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на пути жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.
- Пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять.
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