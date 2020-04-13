Пожар в Чернобыльской зоне мог начаться из-за сталкеров, - туроператор на ЧАЭС

13 апреля, 2020, 15:40

Пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров

Об этом заявил директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.

Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на пути жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.