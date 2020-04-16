В Чернобыльской зоне возобновился пожар

16 апреля, 2020, 17:51

Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко поделился видео и фото

Соответствующий сообщение с фото и видеосвидетельства Емельяненко опубликовал в Facebook.

По его словам, ветер раздул пожар на пепелище в районе села Корогод в 15 км от Чернобыля.

"Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - отметил Емельяненко.

До этого он сообщил, что в Зоне поднялась буря, которая может раздуть очаги тления до пожара: