В Чернобыльской зоне возобновился пожар
16 апреля, 2020, 17:51
Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко поделился видео и фото
Соответствующий сообщение с фото и видеосвидетельства Емельяненко опубликовал в Facebook.
По его словам, ветер раздул пожар на пепелище в районе села Корогод в 15 км от Чернобыля.
"Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - отметил Емельяненко.
До этого он сообщил, что в Зоне поднялась буря, которая может раздуть очаги тления до пожара:
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар.
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять.
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров.
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами, огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
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