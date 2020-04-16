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Espreso.tvОбществоВ Чернобыльской зоне возобновился пожар

В Чернобыльской зоне возобновился пожар


фото: Асоціація Чорнобильських туроператорів
Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко поделился видео и фото

Соответствующий сообщение с фото и видеосвидетельства Емельяненко опубликовал в Facebook.

По его словам, ветер раздул пожар на пепелище в районе села Корогод в 15 км от Чернобыля.

"Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - отметил Емельяненко.

До этого он сообщил, что в Зоне поднялась буря, которая может раздуть очаги тления до пожара:

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