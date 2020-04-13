Правительство выделило почти 45 млн грн на борьбу с пожаром в Чернобыльской зоне

13 апреля, 2020, 17:23

Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании Правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44 млн 862 тыс. грн из резервного фонда Государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что с начала года в зоне отчуждения произошло 27 пожаров на площади около 70 гектаров.

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"По информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - пояснили такое решение в министерстве.

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