Правительство выделило почти 45 млн грн на борьбу с пожаром в Чернобыльской зоне
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
"Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании Правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44 млн 862 тыс. грн из резервного фонда Государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что с начала года в зоне отчуждения произошло 27 пожаров на площади около 70 гектаров.
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"По информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - пояснили такое решение в министерстве.
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