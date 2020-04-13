Огонь в зоне ЧАЭС добрался до Припяти: пожар приближается к хранилищам с радиоактивными отходами, - - туроператор в Чернобыль
Об этом он написал в Facebook.
"Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - написал Емельяненко.
Он также добавил, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.
Пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 12.00 13 апреля, сообщала, что продолжает локализацию пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.
"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Основные очаги пожаров находятся в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливин и с. Чистогаливка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. В районе с. Чистогаливка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок рыжего леса, "вышел" до железнодорожной станции Янив ", - говорится в сообщении.
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- На сегодня основной причиной возгорания названо опрокидывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей .
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