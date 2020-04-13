Огонь в зоне ЧАЭС добрался до Припяти: пожар приближается к хранилищам с радиоактивными отходами, - - туроператор в Чернобыль

13 апреля, 2020, 17:19

Директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами, огонь добрался до Припяти

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - написал Емельяненко.

Он также добавил, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

"Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов ", - подчеркнул Емельяненко.

Пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 12.00 13 апреля, сообщала, что продолжает локализацию пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств. "Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Основные очаги пожаров находятся в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливин и с. Чистогаливка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. В районе с. Чистогаливка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок рыжего леса, "вышел" до железнодорожной станции Янив ", - говорится в сообщении.