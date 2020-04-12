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Espreso.tvОбществоДвое парней признались в поджогах лесов вблизи Народичей

Двое парней признались в поджогах лесов вблизи Народичей

Мужчины 1991 и 1989 года рождения осуществляли умышленные поджоги лесных насаждений в селах Рубежевка и Гуто-Марятин Народичского района Житомирской области

Оба уже задержаны. Они признались в содеянном, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, эти лица целенаправленно жгли не только сухую траву, но и лисополосы.

Их привлекут к административной ответственности.

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"На помощь в усмирении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Она совершила 280 вылетов и сбросила в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды", - добавили в ГСЧС.

Справка

Большая часть Народичского района, недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения, находится в зоне радиационного загрязнения.

  • На территории Народичского, Клищивського и Базарской лесничеств Народичского спецлесхозяйства от минувшей субботы около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля.
  • В тот же день, 9 апреля, на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья пылало деревню.

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