Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету России - Bloomberg

16 апреля, 2020, 17:07

Российской бюджет только начинает ощущать последствия обвала цен на нефть

Об этом пишет Bloomberg.

По подсчетам агентства, в мае бюджет России получит меньше $1 за каждый баррель экспортируемой нефти марки Urals. Это связано с тем, что налог на экспорт нефти пересчитывается ежемесячно с учетом средней цены на нефть марки Urals. Bloomberg отмечает, что в мае он упадет на 87% - до $6,8 за тонну.

Если сравнивать, то в январе один баррель нефти, поставленный на экспорт, приносил в бюджет $10,5, в феврале - $10,7, в марте - $9,1, в апреле - $7,1.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории.

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также: Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса