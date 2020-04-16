Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету России - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg.
По подсчетам агентства, в мае бюджет России получит меньше $1 за каждый баррель экспортируемой нефти марки Urals. Это связано с тем, что налог на экспорт нефти пересчитывается ежемесячно с учетом средней цены на нефть марки Urals. Bloomberg отмечает, что в мае он упадет на 87% - до $6,8 за тонну.
Если сравнивать, то в январе один баррель нефти, поставленный на экспорт, приносил в бюджет $10,5, в феврале - $10,7, в марте - $9,1, в апреле - $7,1.
Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории.
ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.
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- Стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
- Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
- Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
- О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
- 1 апреля экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $13 за баррель, что является минимальным показателем с 1999 года.
- Отметим, бюджет РФ сверстан на прогнозе, что нефть будет стоить $42,4 за баррель. Однако 2 апреля российская нефть Urals опустилась в цене до $10 за баррель.
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