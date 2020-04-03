Бюджет РФ недополучит более $ 1 млрд из-за падения цен на нефть

3 апреля, 2020, 18:31

По итогам марта 2020 года бюджет Российской Федерации уже получил 22 млрд рублей доходов (около $ 290 млн) из-за фактической цены на нефть

Об этом сообщила пресс служба Минфина России.

Отметим, бюджет РФ сверстан на прогнозе, что нефть будет стоить $ 42,4 за баррель. Однако вчера российская нефть Urals опустилась в цене до $ 10 за баррель.

В то же время в правительстве РФ прогнозируют, что в апреле бюджет РФ недополучит доходов на 55,8 млрд рублей (около $ 730 млн).

Таким образом, из-за низких цен на нефть бюджет РФ недополучит более $ 1 млрд.

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Стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.

О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.

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