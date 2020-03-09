Страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
9 марта, 2020, 18:28
Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
Об этом сообщает Reuters.
По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился минимум на 500 млн долларов.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.
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