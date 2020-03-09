Несмотря на обвал цен: "Роснефть" планирует в апреле увеличить добычу нефти, - Bloomberg
9 марта, 2020, 17:46
Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, как только закончится текущая сделка ОПЕК +
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что "Роснефть" подготовилась к любому сценарию и сможет выдержать текущее падение цен на нефть.
По словам источника, компания начнет наращивать показатели соответствии со своими целями развития - на 300 000 баррелей в день в течение недели-двух.
Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.
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