Несмотря на обвал цен: "Роснефть" планирует в апреле увеличить добычу нефти, - Bloomberg

9 марта, 2020, 17:46

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, как только закончится текущая сделка ОПЕК +

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что "Роснефть" подготовилась к любому сценарию и сможет выдержать текущее падение цен на нефть.

По словам источника, компания начнет наращивать показатели соответствии со своими целями развития - на 300 000 баррелей в день в течение недели-двух.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.