Страны ОПЕК договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти
Об этом со ссылкой на Reeuters сообщает НВ.
По информации источников агентства члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) договорились в мае-июне 2020 года сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
Речь идет о самом большом сокращении в истории. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.
О крупнейшем в истории сокращение добычи страны ОПЕК+ договорились 12 апреля во время экстренной встречи в режиме видеоконференции. В ней приняли участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию.
- Напомним, 11 апреля министры энергетики стран G20 в ходе переговоров не смогли подписать соглашение по сокращению объемов добычи нефти.
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