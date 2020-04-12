Страны ОПЕК договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти

12 апреля, 2020, 21:25

Страны ОПЕК договорились о крупнейшем в истории сокращении объемов добычи нефти - на 9,7 млн баррелей в сутки

Об этом со ссылкой на Reeuters сообщает НВ.

По информации источников агентства члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) договорились в мае-июне 2020 года сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

Речь идет о самом большом сокращении в истории. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

О крупнейшем в истории сокращение добычи страны ОПЕК+ договорились 12 апреля во время экстренной встречи в режиме видеоконференции. В ней приняли участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Напомним, 11 апреля министры энергетики стран G20 в ходе переговоров не смогли подписать соглашение по сокращению объемов добычи нефти.

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