Саудовская Аравия увеличит поставки нефти в апреле
Об этом сообщает AFP .
Как отмечается, это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.
В докладе Goldman Sachs говорится, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.
В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начало полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.
Несмотря на это, российская нефтяная компания "Роснефть" планирует в апреле существенно увеличить добычу нефти.
Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-