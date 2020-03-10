Саудовская Аравия увеличит поставки нефти в апреле

10 марта, 2020, 13:38

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с

Об этом сообщает AFP .

Как отмечается, это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.

В докладе Goldman Sachs говорится, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.

В понедельник, 9 марта, сразу после открытия торгов цены на нефть упали более чем на 30% из-за разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начало полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Это наибольшее падение с 1991 года.

Несмотря на это, российская нефтяная компания "Роснефть" планирует в апреле существенно увеличить добычу нефти.

Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.