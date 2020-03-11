Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса

11 марта, 2020, 13:00

Ульяна Букатюк

Из-за снижения цен на нефть в мире украинцы могут рассчитывать на гораздо приятнее цены на бензин. Однако финансовый кризис, который постепенно надвигается, может свести эту радость на нет, поскольку Украина может в ней потерять слишком много

Почему нефть так упала в цене

9 марта глобальный нефтяной рынок обвалился почти на треть цены. Если еще в пятницу баррель нефти стоил в среднем стоил более 45 долларов, то понедельник заставил мир встретиться с новой реальностью - нефтью по 31 доллар за баррель.

Эксперты обращают внимание, что это самый стремительный обвал нефтяных цен с января 1991 года - тогда в Ираке началась операция "Буря в пустыне".

Источник: Trading Economics

Уже через сутки цена барреля нефти марки Brent выросла на 7% - до 36 долларов за баррель, во вторник. Впрочем существует вероятность, что к реальности "нефти по 30" миру придется привыкнуть. По крайней мере пока основные игроки нефтяного рынка не договорятся.

Ведь именно конфликт между странами-участницами крупнейшего нефтяного картеля - Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - вызвал такой стресс на рынке.

В частности, 5 марта ОПЕК согласовала ограничения добычи нефти на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Поскольку промышленность второй по величине экономики мира - Китая - сократилась из-за эпидемии коронавируса, то мир не нуждается в таком же количестве нефти, поэтому цены на нее упадут. Чтобы этого не произошло, страны-участницы ОПЕК договариваются сокращать добычу, тем самым держат цены на примерно одинаковом уровне.

Впрочем этот раз Россия отказалась сокращать добычу. Дело в том, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК открывает дорогу для увеличения доли мирового рынка США.

Приблизительная себестоимость разработки сланцевой нефти в США превышает $ 40, и если сократить добычу - Штаты вытеснят РФ с лидерских позиций.

Своим отказом Москва рассчитывала, что Саудовская Аравия возьмет весь груз на себя и введет ограничения, которые удержат цены на уровне в диапазоне более $ 40.

Впрочем саудиты вместо "играть под дудку Москвы", заявили об увеличении добычи с нынешних 9,7 до 12 млн баррелей в сутки и пообещали скидки для стран, покупать у них нефть. Главная цель - вытеснить с мировых экспортных рынков России. Аналитики уже назвали это началом мировой войны цен.

И "козырей" в них, по сравнению с РФ больше, ведь себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии - около $ 17 в то время, как в России - около $ 44.

Как связаны нефть, фондовые рынки и коронавирус

Российская экономика «завязана» на продаже нефти и газа - они составляют более 50% экспорта, и соответственно валютной выручки РФ. Российский бюджет на 2020 год сверстан на цене 42,4 доллара за баррель.

Поэтому падение на треть цены на нефть, "завалило" курс рубля до 72,8 рублей за доллар - как четыре года назад. Еще в пятницу доллар для россиян стоил 68,5 рубля.

Соответственно это повлияло и на фондовый рынок. На закрытии торгов в пятницу Индекс Московской биржи упал на 10,21% в первые минуты торгов, РТС - на 13%. Еще через несколько минут РТС упал уже на 16%.

К сожалению, индексы упали не только в РФ. Вслед за ценами на нефть обвалились и мировые фондовые рынки - ведь инвесторы в панике начали "вынимать" доллары по акциям нефтяных компаний и искать более стабильные инструменты.

Индекс Dow Jones в понедельник потерял 7,8%, S & P 500 - 7,6%, а Nasdaq Composite снизился на 7,3%.

Торги были даже приостановлены на 15 минут. Это произошло впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

Только за сутки 500 самых богатых людей мира по индексу Bloomberg Billionaires потеряли $ 238 500 000 000, сообщает Bloomberg .

Европейский континент тоже "потрясло": британский индекс FTSE 100 потерял 8,8%, европейский Stoxx 600 - до 7%.

В Украине фондового рынка по сути нету, впрочем паника на рынке не обошла украинские ценные бумаги на мировых биржах. За 9 марта ВВП-варранты подешевели на 9,2%, а доходность евробондов выросла на 1-1,1 процентного пункта.

Поэтому 9 марта назвали "черным понедельником" для мировой бирже. И эксперты заговорили о начале нового финансового кризиса в мировой истории.

Будет ли бензин по 20 грн

Что для россиян потеря существенной части бюджета, то для украинского - снижение цен на горючее, поскольку Украина - зависимая от импорта нефтепродуктов. Но следует ожидать, что бензин тоже подешевеет на 30% после падения мировых цен на нефть?

"Нефть - только одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны ", - объясняет директор ООО" Консалтинговая группа А-95 "Сергей Куюн.

"Конечно, можно тешить себя надеждами, чтобы бензин стал по 10-15 грн / литр, но тогда денег в бюджете станет еще меньше. Если в мае бензин будет 20 + 22 - этого будет достаточно ", - считает президент Центра глобалистики" Стратегия ХХ "Михаил Гончар.

Ведь нефть и нефтепродукты закупаются за валюту, поэтому многие, зависит от событий на мировых биржах:

"Мы маленькая открытая экономика, заточенная на продажу сырья. Любая финансовый кризис в мире означает и кризис в Украине. С одной стороны падают доходы от экспорта, с другой - капиталы бегут из Украины в первую очередь. Слишком рискованное страна. В итоге, удар по валюте, потом девальвация влечет за собой другие проблемы ", - предостерегает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций - металлургической и аграрной продукции. Приток валюты в страну уменьшается, и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо. Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существующего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн / л (сегодня в среднем 25,8 грн). Но может случиться и так, что нынешняя цены будет за счастье, если валютный курс полетит ", - предупреждает Куюн.

Что будем с долларом

А валютный курс, к сожалению, все-таки "полетел" - на фоне паники на мировых рынках и новостей о коронавирус украинцы бросились скупать валюту. Как следствие, 10 марта Нацбанк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 22 копейки, а по отношению к евро национальная валюта за сутки потеряла 63 копейки. Еще в сутки гривна потеряла сразу 39 копеек к доллару и 56 копеек евро .

Национальный банк заявил о готовности "тушить пожар", и продал $ 250 млн 10 марта и $ 270 млн днем позже. Впрочем падения мировых цен на нефть на около 30% и паника на мировых финансовых рынках не имеет негативно повлиять на украинскую экономику в долгосрочной перспективе, считают в Нацбанке.

Впрочем полностью успокоиться не дает тот факт, что в этом году в Украине приходятся пиковые выплаты по внешнему государственному долгу, поэтому страна крайне большие потребности ($ 13 млрд) в заимствованиях для финансирования бюджета.

В следующем году Украине нужно примерно столько же. Поэтому в итоге это почти как весь золотовалютный запас - $ 26 6 млрд. Поэтому для Украины желательно привлекать финансы извне, а сейчас для этого не лучшее время. Инвесторы предпочитают страны с более стабильной и понятной поведением. К тому же Украина пока не заключила новое соглашение с МВФ, является очень важным сигналом для инвесторов:

"Таким образом, мы входим в кризис в гораздо лучшей форме, чем были в 2008 году и в 2013 году. Но без поддержки МВФ это только купит нам время. Немного времени. А потом будет в несколько раз больнее ", - заключает Фурса.