Цены на нефть в мире резко обвалились, вызвав удешевление российского рубля

9 марта, 2020, 10:29

В понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть самых распространенных марок - WTI и Brent - рекордно упали

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, стоимость нефти на азиатских рынках 9 марта в начале торгов обвалилась более чем 31%. Цена на нефть Brent упала до $31,02 за баррель в начале торгов и до утра установилась на уровне $32,6.

В то же время цена на нефть WTI после открытия торгов 9 марте упало на 27% - до $30.

Издание отмечает, что нынешнее падение цены на нефть является крупнейшим после 1991 года - со времен войны в Персидском заливе. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость нефти может упасть и до $20.

В то же время, "Зеркало недели" приводит данные с лондонской биржи ICE, где по состоянию на 6:31 по Киеву цена на нефти марки Brent снизилась на 42,6% - до $31,74 за баррель. При этом в 01:40 цена барреля этой нефти составляла около $36, а часом раньше падала до $31,5.

При этом цена нефти марки WTI упала на 48,9% - до $27,72 за баррель.

Обрушение цен на нефть привело к удешевлению российского рубля - 9 марта стоимость доллара на рынке Forex выросла на 3,93 руб. до 72,8 руб./$, стоимость евро - на 4,89 руб. до 82,9 руб./$.

Напомним, ранее цены на нефть упали до минимума с 2017 года.