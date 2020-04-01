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Espreso.tvОбществоРоссийская нефть упала в цене до $13 за баррель

Российская нефть упала в цене до $13 за баррель


фото: reuters
Экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $13 за баррель, что является минимальным показателем с 1999 года

Об этом пишет The Page со ссылкой на Argus Media.

В частности, сорт Urals стоит чуть дешевле эталонной североморской смеси Brent - сейчас дисконт составляет $4,75 за баррель с поставкой в Роттердам на условиях cif.

Стоимость партий Urals объемом 80 тыс. тонн в Средиземноморье также уменьшилась на $3,20 за баррель до минимального значения с июня 1999 года - до $15,25 за баррель (cif Аугуста).

Скидка в этом регионе на реализацию Urals, если сравнить с эталоном, составила $2,50 за баррель (cif Аугуста). Дисконт на российскую нефть остается на высоком уровне с мая 2018 года.

Фьючерсы на Brent на бирже Ice начали медленно расти из-за новостей о возможном сотрудничестве России и США по стабилизации рынков. Эту тему обсуждали лидеры двух государств в недавнем телефонном разговоре.

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  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.

  • О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

  • 19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, до самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $20,06. Этот день стал третьим самым худшим в истории WTI.

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