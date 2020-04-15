Пожар в Зоне отчуждения: замеры радиации в Киеве не проводятся, - эколог
Об этом рассказал эколог Владимир Борейко в спецвыпуске программы "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.
"Прежде всего, критическая ситуация для тех, кто после пожара. Как и практически 44 года назад, при аварии Чернобыльской ЧАЭС, пожары тушат без респираторов. На них действует целый комплекс вредных веществ, а также: CO2, CO, NO2 и также бензпирен ", - отметил эколог.
Он уточнил, что бензпирен - это вещество, которое относится к первому классу вредности. Оно провоцирует раковые заболевания.
Читайте также: В тушении огня в зоне отчуждения участвовали пожарные из 15 областей, - Шевченко
"Вероятно, вся эта солянка доходит до Киева и в другие города, рядом с которыми пожары. Я говорю о веществах, выбрасываемых при сжигании органических веществ. То есть, лес - органическое вещество и он выбрасывает в атмосферный воздух бензпирен, СО, СО2 и сажу . Что касается радиации у меня нет данных, что ее нет или она есть. Потому что где-то с 90-х годов уже никто не контролирует эти выбросы у нас. Поэтому все заявления, что у нас все нормально, под Киевом все чисто - я этому не верю. Системы мониторинга нет ", - подчеркнул Борейко.
По его словам кто-то решил, что чернобыльская тема не актуальна и просто перестали выделять деньги на мониторинг.
"Мониторинг - дело дорогое. Я не могу опровергнуть или подтвердить, что у нас в Киеве нет радиации благодаря Чернобыльским пожарам. Но я могу сказать точно, что сажа на нас сыплется, также СО, СО2 и бензпирен", - добавил он.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания названо опрокидывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять .
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров .
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами , огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-