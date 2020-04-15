Пожар в Зоне отчуждения: замеры радиации в Киеве не проводятся, - эколог

15 апреля, 2020, 16:41

По словам эколога Владимира Борейко, система мониторинга радиационного фона в Киеве отсутствует с 90-х годов

Об этом рассказал эколог Владимир Борейко в спецвыпуске программы "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.

"Прежде всего, критическая ситуация для тех, кто после пожара. Как и практически 44 года назад, при аварии Чернобыльской ЧАЭС, пожары тушат без респираторов. На них действует целый комплекс вредных веществ, а также: CO2, CO, NO2 и также бензпирен ", - отметил эколог.

Он уточнил, что бензпирен - это вещество, которое относится к первому классу вредности. Оно провоцирует раковые заболевания.

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"Вероятно, вся эта солянка доходит до Киева и в другие города, рядом с которыми пожары. Я говорю о веществах, выбрасываемых при сжигании органических веществ. То есть, лес - органическое вещество и он выбрасывает в атмосферный воздух бензпирен, СО, СО2 и сажу . Что касается радиации у меня нет данных, что ее нет или она есть. Потому что где-то с 90-х годов уже никто не контролирует эти выбросы у нас. Поэтому все заявления, что у нас все нормально, под Киевом все чисто - я этому не верю. Системы мониторинга нет ", - подчеркнул Борейко.

По его словам кто-то решил, что чернобыльская тема не актуальна и просто перестали выделять деньги на мониторинг.

"Мониторинг - дело дорогое. Я не могу опровергнуть или подтвердить, что у нас в Киеве нет радиации благодаря Чернобыльским пожарам. Но я могу сказать точно, что сажа на нас сыплется, также СО, СО2 и бензпирен", - добавил он.

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