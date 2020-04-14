В тушении огня в зоне отчуждения участвовали пожарные из 15 областей, - Шевченко

14 апреля, 2020, 18:50

За 8 дней тушения пожара в Чернобыльской зоне совершен 391 вылет самолетов и вертолетов

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал в Facebook.

По его словам авиация совершила 391 вылет, сбросив при этом 2 800 т воды.

Пилоты-спасатели налетали 387 часов.

Шевченко отметил, что тушение пожара в зоне отчуждения было самым масшатбным привлечением сил, наземной и воздушной техники ГСЧС Украины.

"Божьим провидением в виде дождя пожар в Чернобыльской зоне удалось обуздать. Радиационный фон в норме. Все ядерные объекты - сама станция и хранилища - вне угрозы. Есть еще тления в некоторых местах, но с ним справятся за день-два", - добавил он.