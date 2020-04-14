В тушении огня в зоне отчуждения участвовали пожарные из 15 областей, - Шевченко
14 апреля, 2020, 18:50
За 8 дней тушения пожара в Чернобыльской зоне совершен 391 вылет самолетов и вертолетов
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал в Facebook.
По его словам авиация совершила 391 вылет, сбросив при этом 2 800 т воды.
Пилоты-спасатели налетали 387 часов.
Шевченко отметил, что тушение пожара в зоне отчуждения было самым масшатбным привлечением сил, наземной и воздушной техники ГСЧС Украины.
"Божьим провидением в виде дождя пожар в Чернобыльской зоне удалось обуздать. Радиационный фон в норме. Все ядерные объекты - сама станция и хранилища - вне угрозы. Есть еще тления в некоторых местах, но с ним справятся за день-два", - добавил он.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар.
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять .
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров.
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами, огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
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