"Это выглядело, как депортация президента Украины": политолог об оплате перелета Зеленского из Омана в Киев

27 марта, 2020, 22:46

Политолог Владимир Горбач заявил, что оплата перелета Владимира Зеленского из Омана в Киев за счет Султаната Оман выглядела, как депортация президента Украины

Об этом Владимир Горбач заявил в эфире программы "Красная Линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .

"Прошло уже почти три месяца и все-таки Офис президента ответил на официальные запросы, на какие средства президент Зеленский возвращался из Омана. Мы узнали неожиданно, что оплатили перелет Зеленского из Омана в Киев из бюджета Султаната Оман. Фактически это выглядело, как депортация президента Украины за пределы государства Оман", - сказал Горбач.

Политолог также заметил, что ответ ОПУ о происхождении средств на оплату перелета не объясняет, что Зеленский делал в Омане.

"Конечно, никто не поверит в правдоподобие. Возможно это каким-то задним числом, какими-то пересчетами, уговорами можно будет как-то провести, но это нелогично. Это не объясняет, что там происходило на самом деле, в этом Омане, о чем там был разговор, с кем встреча. А наоборот, только еще больше запутывает", - добавил Горбач.

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