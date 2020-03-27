"Это выглядело, как депортация президента Украины": политолог об оплате перелета Зеленского из Омана в Киев
Об этом Владимир Горбач заявил в эфире программы "Красная Линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .
"Прошло уже почти три месяца и все-таки Офис президента ответил на официальные запросы, на какие средства президент Зеленский возвращался из Омана. Мы узнали неожиданно, что оплатили перелет Зеленского из Омана в Киев из бюджета Султаната Оман. Фактически это выглядело, как депортация президента Украины за пределы государства Оман", - сказал Горбач.
Политолог также заметил, что ответ ОПУ о происхождении средств на оплату перелета не объясняет, что Зеленский делал в Омане.
"Конечно, никто не поверит в правдоподобие. Возможно это каким-то задним числом, какими-то пересчетами, уговорами можно будет как-то провести, но это нелогично. Это не объясняет, что там происходило на самом деле, в этом Омане, о чем там был разговор, с кем встреча. А наоборот, только еще больше запутывает", - добавил Горбач.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным.
- Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- 14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов об изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского.
- Впоследствии, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский, оплатил Султанат Оман.
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