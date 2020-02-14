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Espreso.tvОбществоВ НАПК начали проверку Зеленского: не внес поездку в Оман в декларацию

В НАПК начали проверку Зеленского: не внес поездку в Оман в декларацию


фото: прес-служба президента України
14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов об изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского

Об этом повдомив народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман", - написал депутат.

"Раньше Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что же, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все об этой аравийской страну ", - заявил политик.

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