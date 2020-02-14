В НАПК начали проверку Зеленского: не внес поездку в Оман в декларацию
14 февраля, 2020, 09:36
14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов об изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского
Об этом повдомив народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман", - написал депутат.
"Раньше Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что же, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все об этой аравийской страну ", - заявил политик.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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