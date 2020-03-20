Чартер Зеленского из отпуска в январе оплатил Оман

20 марта, 2020, 21:12

Об этом он сообщил в интервью изданию "НВ"

"Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были уплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", - сказал Новиков .

Новиков также добавил, что после этого в НАПК направили запрос непосредственно президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы направили запрос (4 марта) Зеленскому уже как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых. Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил и он об этом не сообщил, то это факт нарушения ", - отметил Новиков.