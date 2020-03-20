Чартер Зеленского из отпуска в январе оплатил Оман
20 марта, 2020, 21:12
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский , оплатил Султанат Оман
Об этом он сообщил в интервью изданию "НВ" .
"Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были уплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", - сказал Новиков .
Новиков также добавил, что после этого в НАПК направили запрос непосредственно президенту Владимиру Зеленскому.
"Мы направили запрос (4 марта) Зеленскому уже как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых. Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил и он об этом не сообщил, то это факт нарушения ", - отметил Новиков.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- 14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов о изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского.
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