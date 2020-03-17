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Espreso.tvОбществоВ Полтавской ОГА предлагают ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса

В Полтавской ОГА предлагают ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса


фото: adm-pl.gov
Начальник департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак заявил, что в Украине с целью нераспространения коронавируса нужно ввести чрезвычайное положение
Об этом он заявил брифинге Департамента здравоохранения Полтавской ОГА.
 
"Это не затратно, это опережает заболевание, это снимает все риски и это скорее надо делать", - сказал Лысак.
 
Лысак отметил, что в Украине с целью активного нераспространения коронавирусной инфекции нужно ввести чрезвычайное положение по всей территории. А его отношение к этому однозначное - это надо сделать.
 
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