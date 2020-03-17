В Полтавской ОГА предлагают ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса

17 марта, 2020, 16:25

Начальник департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак заявил, что в Украине с целью нераспространения коронавируса нужно ввести чрезвычайное положение

Об этом он заявил брифинге Департамента здравоохранения Полтавской ОГА.

"Это не затратно, это опережает заболевание, это снимает все риски и это скорее надо делать", - сказал Лысак.