В Полтавской ОГА предлагают ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса
17 марта, 2020, 16:25
Начальник департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак заявил, что в Украине с целью нераспространения коронавируса нужно ввести чрезвычайное положение
Об этом он заявил брифинге Департамента здравоохранения Полтавской ОГА.
"Это не затратно, это опережает заболевание, это снимает все риски и это скорее надо делать", - сказал Лысак.
Лысак отметил, что в Украине с целью активного нераспространения коронавирусной инфекции нужно ввести чрезвычайное положение по всей территории. А его отношение к этому однозначное - это надо сделать.
- Напомним, из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.
- 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
- В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
- Президент Зеленский призвал правительство ввести режим ограничительных мер через коронавирус.
- Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
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