Правительство ввело карантин по Украине - Сюмар
11 марта, 2020, 13:04
На закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля
Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.
По словам Сюмар карантин предусматривает:
- закрытие учебных заведений
- запрет массовых собраний более 200 человек.
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.
"Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - добавила нардеп.
- Напомним, ранее стало известно, что с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавируса. Отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.
- Внедрение в Киеве карантина возмутило соцсети: одни подозревают Виталия Кличко в подыгрывании правительству, чтобы легально запретить митинги, другие считают, что правительство скрывает правду о коронавирусе. Кто-то паникует, кто-то шутит, но большинство спрашивают: закроют ли на карантин Раду?
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