Правительство ввело карантин по Украине - Сюмар

11 марта, 2020, 13:04

На закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений

запрет массовых собраний более 200 человек.

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.

"Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - добавила нардеп.