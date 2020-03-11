 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство ввело карантин по Украине - Сюмар

Правительство ввело карантин по Украине - Сюмар

На закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар карантин предусматривает:

  • закрытие учебных заведений
  • запрет массовых собраний более 200 человек.
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.

"Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - добавила нардеп.

  • Напомним, ранее стало известно, что с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавируса. Отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.
  • Внедрение в Киеве карантина возмутило соцсети: одни подозревают Виталия Кличко в подыгрывании правительству, чтобы легально запретить митинги, другие считают, что правительство скрывает правду о коронавирусе. Кто-то паникует, кто-то шутит, но большинство спрашивают: закроют ли на карантин Раду?

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать