В Украине умер первый человек от коронавируса

13 марта, 2020, 15:34

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"К сожалению, женщина, у которой вчера был подтвержден лабораторной случай коронавируса, жительница Радомышля Житомирской области, умерла. Она была лицом преклонного возраста, старше 70 лет. У нее была двусторонняя пневмония. После обращения за медицинской помощью, врачи, на даль, а не смогли спасти ее жизнь. Подчеркиваем, женщина путешествовала в Польшу, где были зафиксированы случаи коронавируса, вернулась в Украину без симптомов. симптомы проявились на территории Украины ", - отметил на брифинге по результатм заседание СНБО главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным последствиями. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. для 40-49-летних - соответственно 0,3%, для 50-59-летних - 1,3%, для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5% ", - добавили в министерстве здравоохранения.