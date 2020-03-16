Зеленский не исключает введения в Украине чрезвычайного положения
16 марта, 2020, 23:02
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV.
"Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение", - заявил Зеленский.
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