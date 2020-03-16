Зеленский не исключает введения в Украине чрезвычайного положения

16 марта, 2020, 23:02

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV.

"Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение", - заявил Зеленский.

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