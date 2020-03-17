Коронавирус в Украине: правительство готово ввести чрезвычайное положение, - Шмыгаль
17 марта, 2020, 08:37
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса
Об этом он сказал во время внеочередного заседания ВР, передает Еспресо.TV .
"В дальнейшем, мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине. Вчера на внеочередном заседании Кабмина мы приняли решение о передвижении людей в Украине и по собраний не более 10 человек. Мы готовы к введению чрезвычайного положения - если это потребуется", - сказал премьер -министр.
- Кабинет министров запретил в Украине междугородные и межобластные пассажирские перевозки железнодорожным, авиа- и автобусным траснпортом.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-