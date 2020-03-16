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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал правительство усилить карантин. СПИСОК ограничительных мер

Зеленский призвал правительство усилить карантин. СПИСОК ограничительных мер

Президент Зеленский призвал правительство ввести режим ограничительных мер из-за коронавируса

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, передает Еспресо.TV.

Зеленский призывал:

1) 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

2) Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

3) Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

4) В ближайшее время НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков власть ожидает программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

5) Граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

6) В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

7) Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.

8) Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

9) Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.

10) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями.

11) Ограничить экспорт продуктов питания.

12) Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

13) Изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины.

Отметим, что заседание правительства должно состояться вечером 16 марта.

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