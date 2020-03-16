16 марта, 2020, 21:46

В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса, один из инфицированных вернулся из Франции

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирщины).