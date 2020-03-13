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Espreso.tvОбществоЗеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, - Гончаренко

Зеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, - Гончаренко

Источник в Офисе президента сообщает о возможности введения чрезвычайного положения в Украине

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно, без лишних протестов, протащить договоренности с Россией и продажу земли", - написал депутат.

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  • Напомним, 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса
  • С 12 марта по всей Украине действует карантин

 

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