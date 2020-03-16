"Вредит нацбезопасности": нардепы-"слуги" требуют от Данилова уволить Сивохо
16 марта, 2020, 13:30
19 народных депутатов от партии "Слуга народа" написали депутатское обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову об увольнении Сергея Сивохи с должности советника
Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook.
"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохой и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - отметил депутат.
Среди подписантов: Гурин Д.А, Лерос А.Б., Мотовиловец А.В., Потураев М.Р., Кицак Б.В., Камельчук Ю.А., Подгорная В.В., Яременко Б.В., Цыба Т.В., Васильев И.В., Ясько Е.А., Богуцкая Е.П., Мариковский А.В., Бондарь А., Трухин А.Н., Жмеренецкий А.С., Дырдин М.Е. и Безгин В.Ю.
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