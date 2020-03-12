 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗадержание ветеранов из-за Сивохо: под участком полиции митинг, одного активиста отпустили

Задержание ветеранов из-за Сивохо: под участком полиции митинг, одного активиста отпустили


фото: t.me/zradaperemoga
Под райотделом Нацполиции на Московской, 30 в Киеве собрались люди в поддержку задержанных на презентации "платформы примирения", где толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо

Об этом из-под отделения полиции сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Здесь собрались активисты и бывшие участники полка "Азов", а также представители Национального корпуса. Люди пришли сюда, чтобы поддержать задержанных утром активистов, находившихся на презентации "платформы примирения", - рассказал журналист.

Он сообщил, что одного из задержанных активистов отпустили. В ближайшее время должны выпустить и другие.

Организаторы акции рассказали, что "платформа примирения" имела под собой ложную информацию: в ней обвиняли украинцев в разжигании конфликта на Востоке Украины, вместо того, чтобы говорить прямо, что это РФ и его последователи в Украине.

По словам журналиста акция проходит мирно. Активисты не собираются оставлять райотдел, пока не отпустят всех задержанных.

  • Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.

  • Спикер Сивохо прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".

  • Полиция задержала 15 человек из-за толчка Сивохо на презентации "платформы примирения"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать