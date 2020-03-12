Задержание ветеранов из-за Сивохо: под участком полиции митинг, одного активиста отпустили

12 марта, 2020, 16:00

Под райотделом Нацполиции на Московской, 30 в Киеве собрались люди в поддержку задержанных на презентации "платформы примирения", где толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо

Об этом из-под отделения полиции сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Здесь собрались активисты и бывшие участники полка "Азов", а также представители Национального корпуса. Люди пришли сюда, чтобы поддержать задержанных утром активистов, находившихся на презентации "платформы примирения", - рассказал журналист.

Он сообщил, что одного из задержанных активистов отпустили. В ближайшее время должны выпустить и другие.

Организаторы акции рассказали, что "платформа примирения" имела под собой ложную информацию: в ней обвиняли украинцев в разжигании конфликта на Востоке Украины, вместо того, чтобы говорить прямо, что это РФ и его последователи в Украине.

По словам журналиста акция проходит мирно. Активисты не собираются оставлять райотдел, пока не отпустят всех задержанных.