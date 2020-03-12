Задержание ветеранов из-за Сивохо: под участком полиции митинг, одного активиста отпустили
Об этом из-под отделения полиции сообщает корреспондент Еспресо.TV.
"Здесь собрались активисты и бывшие участники полка "Азов", а также представители Национального корпуса. Люди пришли сюда, чтобы поддержать задержанных утром активистов, находившихся на презентации "платформы примирения", - рассказал журналист.
Он сообщил, что одного из задержанных активистов отпустили. В ближайшее время должны выпустить и другие.
Организаторы акции рассказали, что "платформа примирения" имела под собой ложную информацию: в ней обвиняли украинцев в разжигании конфликта на Востоке Украины, вместо того, чтобы говорить прямо, что это РФ и его последователи в Украине.
По словам журналиста акция проходит мирно. Активисты не собираются оставлять райотдел, пока не отпустят всех задержанных.
- Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
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