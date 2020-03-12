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Espreso.tvОбществоНа Сивохо напали во время презентации "платформы примирения"

На Сивохо напали во время презентации "платформы примирения"


фото: Скріншот з відео
В Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения

Об этом сообщает РБК-Украина .

Схватка началась после заявления советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.

После этих слов ситуация в зале накалилась. Организаторы конференции объявили о ее завершении. Сивохо пытался покинуть помещение, но его начали толкать, после чего он упал.

Как передает ВВС Украины , ветераны полка Азов начали забрасывать советнику секретаря СНБО, что он говорит о внутреннем конфликте, а не о войне против России.

  • Напомним, 11 марта советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за " внутреннего конфликта ".
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