На Сивохо напали во время презентации "платформы примирения"

12 марта, 2020, 11:48

В Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения

Об этом сообщает РБК-Украина .

Схватка началась после заявления советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.

После этих слов ситуация в зале накалилась. Организаторы конференции объявили о ее завершении. Сивохо пытался покинуть помещение, но его начали толкать, после чего он упал.

Как передает ВВС Украины , ветераны полка Азов начали забрасывать советнику секретаря СНБО, что он говорит о внутреннем конфликте, а не о войне против России.