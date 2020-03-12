На Сивохо напали во время презентации "платформы примирения"
12 марта, 2020, 11:48
В Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения
Об этом сообщает РБК-Украина .
Схватка началась после заявления советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.
После этих слов ситуация в зале накалилась. Организаторы конференции объявили о ее завершении. Сивохо пытался покинуть помещение, но его начали толкать, после чего он упал.
Как передает ВВС Украины , ветераны полка Азов начали забрасывать советнику секретаря СНБО, что он говорит о внутреннем конфликте, а не о войне против России.
- Напомним, 11 марта советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за " внутреннего конфликта ".
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