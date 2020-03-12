 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонфликт активистов и Сивохо: полиция отпустила почти всех задержанных

Конфликт активистов и Сивохо: полиция отпустила почти всех задержанных

Из райотдела Нацполиции на Московской, 30 в Киеве отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.

"Почти всех задержанных уже отпустили. В самом РОВД осталось собственно два человека. Тем задержанным, которых отпустили, не предъявили никакого подозрения. Просто переписали их паспортные данные и пофотографировали их к делу", - рассказал корреспондент.

По предварительным данным двух людей, которые еще находятся в райотделе, планируют держать в полиции в течение суток.

"Внутри осталось еще двое активистов и ветеранов - Сергей Тамарин и Александр Волков. Их задержали по статье 208 "Задержание уполномоченным лицом". Есть информация, что их собираются продержать сутки", - сказал Березенко.

Люди у отделения полиции продолжают требовать освобождения задержанных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать