Конфликт активистов и Сивохо: полиция отпустила почти всех задержанных

12 марта, 2020, 20:20

Из райотдела Нацполиции на Московской, 30 в Киеве отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.

"Почти всех задержанных уже отпустили. В самом РОВД осталось собственно два человека. Тем задержанным, которых отпустили, не предъявили никакого подозрения. Просто переписали их паспортные данные и пофотографировали их к делу", - рассказал корреспондент.

По предварительным данным двух людей, которые еще находятся в райотделе, планируют держать в полиции в течение суток.

"Внутри осталось еще двое активистов и ветеранов - Сергей Тамарин и Александр Волков. Их задержали по статье 208 "Задержание уполномоченным лицом". Есть информация, что их собираются продержать сутки", - сказал Березенко.

Люди у отделения полиции продолжают требовать освобождения задержанных.