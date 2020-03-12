Конфликт активистов и Сивохо: полиция отпустила почти всех задержанных
Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.
"Почти всех задержанных уже отпустили. В самом РОВД осталось собственно два человека. Тем задержанным, которых отпустили, не предъявили никакого подозрения. Просто переписали их паспортные данные и пофотографировали их к делу", - рассказал корреспондент.
По предварительным данным двух людей, которые еще находятся в райотделе, планируют держать в полиции в течение суток.
"Внутри осталось еще двое активистов и ветеранов - Сергей Тамарин и Александр Волков. Их задержали по статье 208 "Задержание уполномоченным лицом". Есть информация, что их собираются продержать сутки", - сказал Березенко.
Люди у отделения полиции продолжают требовать освобождения задержанных.
- Напомним, 12 марта во время презентации Сергеем Сивохо "платформы примирения" у него произошел конфликт с активистами, во время которого Сивохо упал .
- Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения".
- У отделения полиции началась акция в поддержку задержанных активистов.
- Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо.
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