Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохи на презентации "платформы примирения"

12 марта, 2020, 13:22

По факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства открыли уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время к управлению полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - говорится в сообщении.

Сегодня, около 11:30, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева ветераны начали спор с Сергеем Сивохо, во время которой один из них толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот упал на пол.

"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерский управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - заявляют в полиции.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четыре года.

В "ветеранских братстве" прокомментировали задержание:

"Ветеранов российско-украинской войны, которые пришли на презентацию так называемой" Национальной платформы примирения и единства "ватник Сергея Сивохо задержали! СРОЧНО! Все собратья на Московскую, 30 Будем освобождать".

Также ветераны добавили видео из автобуса, в котором их доставляли в участок.