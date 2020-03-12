Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохи на презентации "платформы примирения"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время к управлению полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - говорится в сообщении.
Сегодня, около 11:30, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева ветераны начали спор с Сергеем Сивохо, во время которой один из них толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот упал на пол.
"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерский управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - заявляют в полиции.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четыре года.
В "ветеранских братстве" прокомментировали задержание:
"Ветеранов российско-украинской войны, которые пришли на презентацию так называемой" Национальной платформы примирения и единства "ватник Сергея Сивохо задержали! СРОЧНО! Все собратья на Московскую, 30 Будем освобождать".
Также ветераны добавили видео из автобуса, в котором их доставляли в участок.
- Напомним, 11 марта советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за " внутреннего конфликта ".
- 12 марта на презентации "Национальной платформы примирения и единства" ветеран толкнул Сивоха после нескольких минут перепалки.
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