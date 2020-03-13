Суд дал 2 месяца домашнего ареста активисту Нацкорпусу за срыв презентации Сивохо
Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на решение суда.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца для члена "Нацкорпуса", ветерана АТО Александра Демидова (позывной Волков), которого судят за срыв презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
Согласно приговору, арест продлится до 10 мая.
Адвокат Демидова Эдуард Вербинец назвал решение суда необоснованным и сказал журналистам, что его подзащитный ни в чем не виноват. Да, он был на презентации Сивохо, но на него не нападал и его не бил.
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Адвокат заявил, что обязательно подаст на это решение суда апелляцию.
Сам подозреваемый на суде заявил: "Это политическая расправа... Я вообще не был возле Сивохо и близко. Я задал ему вопрос, сорвал плакат и ушел из комнаты. Но власти решили отомстить".
В суд пришел также нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь. Он хотел взять Волкова и еще двух активистов на поруки.
Далее суд будет избирать меры еще одному ветерану АТО Юрию Капле и председателю киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину, которых также обвиняют в нападении на Сивохо.
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