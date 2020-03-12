Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо

12 марта, 2020, 16:42

Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства"

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Любые попытки" налаживания диалога "с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины ", - говорится в сообщении.

Там считают, что в действиях Сивохо и других неизвестных лиц, которые организовали мероприятие, имеется состав преступления, предусмотренный этими статьями Уголовного кодекса.

"Считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранном государстве (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в заявлении.

В "Нацкорпусе" отмечают, что формулировка "по примирению и единству" с оккупантом является противозаконным.

Там посылают на закон, согласно которому отдельные районы Донецкой и Луганской областей является "временно оккупированной территории Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

В заявлении отмечается, что "усилиями Сивохо ... может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле является "внутренним гражданским конфликтом", а "платформа примирения" в условиях оккупации - способствует противоправным действиям РФ.

В связи с этим Нацкорпус просит СБУ зарегистрировать сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 УК.