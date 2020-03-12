"Начал убегать и из-за своих ватных ножек упал": боец "Азова" об инциденте с Сивохо
12 марта, 2020, 20:37
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что во время презентации "платформы примирения" советник секретаря СНБО Сергей Сивохо упал из-за того, что начал убегать от активистов
Об этом Жорин сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.
"Спор начался на этой презентации из-за того, что они постоянно подчеркивали, что в Украине внутренний конфликт и отказывались называть Россию реально страной, которая напала на Украине и за которую сейчас на Востоке страны идет война. Из-за этого и началась горячая перепалка на этой презентации" , - сказал Жорин.
Экс-командир "Азова" добавил, что когда Сивохо не хватило аргументов, он начал убегать.
"Чуть позже, когда Сивохо понял, что ему нечем аргументировать свою ватную позицию и просто начал убегать. Видимо, из-за своих ватных ножек упал посреди холла", - сказал Жорин.
- Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
- Спикер Сивохи прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".
- Полиция задержала людей за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения".
- Под райотделом Нацполиции на Московской, 30 в Киеве собрались люди в поддержку задержанных на презентации "платформы примирения", где толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
- Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".
- Из райотдела Нацполиции на Московской, 30 в Киеве отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении.
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