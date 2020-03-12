"Начал убегать и из-за своих ватных ножек упал": боец "Азова" об инциденте с Сивохо

12 марта, 2020, 20:37

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что во время презентации "платформы примирения" советник секретаря СНБО Сергей Сивохо упал из-за того, что начал убегать от активистов

Об этом Жорин сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Спор начался на этой презентации из-за того, что они постоянно подчеркивали, что в Украине внутренний конфликт и отказывались называть Россию реально страной, которая напала на Украине и за которую сейчас на Востоке страны идет война. Из-за этого и началась горячая перепалка на этой презентации" , - сказал Жорин.

Экс-командир "Азова" добавил, что когда Сивохо не хватило аргументов, он начал убегать.

"Чуть позже, когда Сивохо понял, что ему нечем аргументировать свою ватную позицию и просто начал убегать. Видимо, из-за своих ватных ножек упал посреди холла", - сказал Жорин.