"Посттравматический синдром": пресс-секретарь Сивохи о столкновении на презентации "платформы примирения"
12 марта, 2020, 13:53
Спикер советника главы СНБО Сергея Сивохи Марина Черенкова прокомментировала схватку на презентации Национальной платформы примирения
Об этом она рассказала в комментарии "Общественному", передает Еспресо.TV .
"Во-первых, это полк" Азов ". Презентация сорвалась - это первое, что приходит в голову? Я так не думаю. Я думаю, что это первый контактный диалог с ветеранами АТО. У меня вопрос как раз для всех, почему с самого начала войны, люди, которые прошли войну, и мирные и военные, не проходят государственную программу по лечению посттравматического стрессового синдрома ?! " - сказала Черенкова.
Помощница Сергея Сивохо Марина Черенкова прокомментировала нам сорванную презентацию платформы примирения для Донбасса pic.twitter.com/lbAW921LyU- hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020
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Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
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