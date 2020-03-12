"Посттравматический синдром": пресс-секретарь Сивохи о столкновении на презентации "платформы примирения"

12 марта, 2020, 13:53

Спикер советника главы СНБО Сергея Сивохи Марина Черенкова прокомментировала схватку на презентации Национальной платформы примирения

Об этом она рассказала в комментарии "Общественному", передает Еспресо.TV .

"Во-первых, это полк" Азов ". Презентация сорвалась - это первое, что приходит в голову? Я так не думаю. Я думаю, что это первый контактный диалог с ветеранами АТО. У меня вопрос как раз для всех, почему с самого начала войны, люди, которые прошли войну, и мирные и военные, не проходят государственную программу по лечению посттравматического стрессового синдрома ?! " - сказала Черенкова.

Помощница Сергея Сивохо Марина Черенкова прокомментировала нам сорванную презентацию платформы примирения для Донбасса pic.twitter.com/lbAW921LyU - hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020