 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Посттравматический синдром": пресс-секретарь Сивохи о столкновении на презентации "платформы примирения"

"Посттравматический синдром": пресс-секретарь Сивохи о столкновении на презентации "платформы примирения"


фото: uazmi
Спикер советника главы СНБО Сергея Сивохи Марина Черенкова прокомментировала схватку на презентации Национальной платформы примирения

Об этом она рассказала в комментарии "Общественному", передает Еспресо.TV .

"Во-первых, это полк" Азов ". Презентация сорвалась - это первое, что приходит в голову? Я так не думаю. Я думаю, что это первый контактный диалог с ветеранами АТО. У меня вопрос как раз для всех, почему с самого начала войны, люди, которые прошли войну, и мирные и военные, не проходят государственную программу по лечению посттравматического стрессового синдрома ?! " - сказала Черенкова.

  • Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать