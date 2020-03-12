"Никто Сивохо не бил, у него просто произошел "внутренний конфликт", - соцсети смеются над схваткой

12 марта, 2020, 15:07

Схватка ветеранов войны с Россией с Сергеем Сивохо вызвала у украинских пользователей Facebook восторг. Люди радуются, делают фотожабы и благодарят активистов. Однако серьезные мысли тоже присутствуют

Еспресо.TV предлагает подборку реакций украинской Facebook на конфликт во время презентации "платформы примирения":

Политобозреватель Евгений Магда делится "инсайдом" прокремлевского Telegram-канала и комментирует схватку: "Есть у меня ощущение, что "двохходовочка" с Сивохо - это часть комплекса действий по зондажу настроений и программированию действий общества, в частности, активной его части."

Сергей Руденко считает: "Зеленский должен понимать: если сегодня вытолкали Сивохо с презентации Нацплатформы примирения, то завтра могут вытолкнуть и его с Банковой".