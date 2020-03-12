"Никто Сивохо не бил, у него просто произошел "внутренний конфликт", - соцсети смеются над схваткой
Еспресо.TV предлагает подборку реакций украинской Facebook на конфликт во время презентации "платформы примирения":
Политобозреватель Евгений Магда делится "инсайдом" прокремлевского Telegram-канала и комментирует схватку: "Есть у меня ощущение, что "двохходовочка" с Сивохо - это часть комплекса действий по зондажу настроений и программированию действий общества, в частности, активной его части."
Сергей Руденко считает: "Зеленский должен понимать: если сегодня вытолкали Сивохо с презентации Нацплатформы примирения, то завтра могут вытолкнуть и его с Банковой".
Главред аналитического издания "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин успел смонтировать развлекательное видео о роли (ролях) министра МВД Арсена Авакова в схватке:
"На платформе примирения произошло обострение. Нас пытаются поссорить неизвестные враги", - комментирует блогер и политик Александр Нойнець.
Юрий Гудименко считает: "аспиранты" Нацкорпуса на волонтерских началах объясняли Сивохе теорию гравитации.
Блогер Екатерина Цуркан шутит:
- Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
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Спикер Сивохо прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".
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Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения"
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