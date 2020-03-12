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Espreso.tvОбщество"Никто Сивохо не бил, у него просто произошел "внутренний конфликт", - соцсети смеются над схваткой

"Никто Сивохо не бил, у него просто произошел "внутренний конфликт", - соцсети смеются над схваткой

Схватка ветеранов войны с Россией с Сергеем Сивохо вызвала у украинских пользователей Facebook восторг. Люди радуются, делают фотожабы и благодарят активистов. Однако серьезные мысли тоже присутствуют

Еспресо.TV предлагает подборку реакций украинской Facebook на конфликт во время презентации "платформы примирения":

Политобозреватель Евгений Магда делится "инсайдом" прокремлевского Telegram-канала и комментирует схватку: "Есть у меня ощущение, что "двохходовочка" с Сивохо - это часть комплекса действий по зондажу настроений и программированию действий общества, в частности, активной его части."

Сергей Руденко считает: "Зеленский должен понимать: если сегодня вытолкали Сивохо с презентации Нацплатформы примирения, то завтра могут вытолкнуть и его с Банковой".

Главред аналитического издания "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин успел смонтировать развлекательное видео о роли (ролях) министра МВД Арсена Авакова в схватке:

"На платформе примирения произошло обострение. Нас пытаются поссорить неизвестные враги", - комментирует блогер и политик Александр Нойнець.

Юрий Гудименко считает: "аспиранты" Нацкорпуса на волонтерских началах объясняли Сивохе теорию гравитации.

Блогер Екатерина Цуркан шутит:

  • Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.

  • Спикер Сивохо прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".

  • Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения"

 

 

 

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