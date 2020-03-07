Захватчики Крыма отказались от воды из Днепра: "Нас начнут травить"
Об этом со ссылкой на подконтрольные ему информресурсы передает Еспресо.TV.
"Ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "Украинский Крым" - это провокационное заявление. Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать у таких людей", - заявил Константинов.
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Также он повторил традиционные тезисы российской государственной пропаганды по отношению к "нацистам" у власти в Украине и "государственном перевороте" 2014 года, за который, по словам Константинова, его участники должны понести "наказание".
"В то время, когда нацистский режим у власти, когда не наказаны всех участники государственного переворота, а Крыму блокадами нанесены колоссальные миллиардные убытки. После этого они вдруг решили дать воду. Нас просто травить начнут этой водой", - отметил коллаборационист.
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- Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль уже дважды выступил за подачу воды в оккупированный Крым. Соответствующие заявления были сделаны им 5 марта в телеэфире и 6 марта во Верховной Раде.
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал предложение Шмыгаля возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым попыткой признать аннексию полуострова.
- Также это заявление премьера была крайне негативно воспринята Меджлисом крымскотатарского народа.
- В свою очередь лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк лично предостерег Шмыгаля, чтобы тот вместе со своей командой "не играл в игры с Россией" .
- Вместе с тем, как считает экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин, решение о поставке воды в Крым было уже принято и сейчас ведутся поиски формата объяснение для общества.
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