7 марта, 2020, 14:43

Назначенный Кремлем руководитель незаконно образованного и полностью подконтрольного оккупантам, расположенного в Симферополе "парламента" Крыма под названием "Государственный совет", бывший украинский чиновник и предприниматель Владимир Константинов ответил на предложение новоназначенного главы Кабмина Денис Шмыгаля о возобновлении водоснабжения полуострова с материковой Украины

Об этом со ссылкой на подконтрольные ему информресурсы передает Еспресо.TV.

"Ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "Украинский Крым" - это провокационное заявление. Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать у таких людей", - заявил Константинов.

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Также он повторил традиционные тезисы российской государственной пропаганды по отношению к "нацистам" у власти в Украине и "государственном перевороте" 2014 года, за который, по словам Константинова, его участники должны понести "наказание".

"В то время, когда нацистский режим у власти, когда не наказаны всех участники государственного переворота, а Крыму блокадами нанесены колоссальные миллиардные убытки. После этого они вдруг решили дать воду. Нас просто травить начнут этой водой", - отметил коллаборационист.

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