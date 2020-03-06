"Власть взяла прямой курс на капитуляцию, на измену": Княжицкий назвал подачу воды в Крым признанием аннексии

6 марта, 2020, 11:55

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал предложение премьер-министра Дениса Шмыгаля возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым попыткой признать аннексию полуострова

Об этом народный депутат Николай Княжицкий заявил в кулуарах Рады перед утренним заседанием, передает Еспресо.TV.

"Фракция "Европейской Солидарности" выражает решительный протест против попыток власти Зеленского фактически признать аннексию Крыма. Мы протестуем против попыток власти Зеленского фактически начать подавать воду в Крым. Подача воды в Крым - это не способ спасения украинцев, крымских татар, представителей других народов, которые проживают на этой оккупированной территории. Подача воды в Крым - это подача воды российским военным, это подача воды оккупантам, это подача воды тем, кто хочет уничтожить нас - украинцев - не только в Крыму, а везде в Украине", - сказал Княжицкий.

Народный депутат также заявил, что действующая украинская власть взяла курс на капитуляцию перед агрессором.

"Несмотря на дальнейшие якобы извинения премьер-министра, мы прекрасно понимаем и после заявлений Арахамии, и после заявлений Кулебы, что украинская власть взяла прямой курс на капитуляцию, на предательство интересов миллионов украинцев, живущих на оккупированных территориях. Взяла курс на измену интересам крымскотатарского народа, который борется против агрессора, подвергается постоянным преследованиям, который вместе с нами, украинцами, протестует против любой поддержки агрессора, в том числе - из-за подачи воды в Крым ", - сказал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что в Раде образовалось большинство при участии "Слуги народа" и ОПЗЖ, которое будет пытаться уничтожить достижения Революции Достоинства и вернуть Украину в обновленный СССР.

"Нас в парламенте не так много. Мы видим, что после избрания нового правительства и отставки генерального прокурора в Раде образовалось устойчивое большинство из значительной части власти Зеленского - некоторые из представителей его фракции за это не голосовали, - но Зеленский получил поддержку от "Оппозиционной платформы - За жизнь", получил поддержку от так называемых парламентских групп, голосующих за поддержку своих коррупционных интересов. Это новое большинство сделает все не просто для того, чтобы уничтожить достижения Майдана, не просто для того, чтобы предать тех, кто погиб на фронте украинско-российской войны, не просто для того, чтобы предать наших братских крымских татар - они сделают все для того, чтобы вернуть нас в обновленный, как говорит Путин, Советский Союз, где не будет никакого украинского народа, потому что таких нет, где будут вспоминать о крымских татарах только тогда, когда будут показывать их в тюрьмах. Мы сделаем все, чтобы не допустить такой путь развития для нашей страны", - сказав Княжицкий.