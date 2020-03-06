"Хоть цистернами, хоть канистрами": Шмыгаль пообещал поставлять воду в Крым "для хозяйственных нужд"

6 марта, 2020, 10:48

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возглавляемое им правительство будет поставлять воду в Крым, но пообещал, что она не попадет на контролируемые оккупантами военные и промышленные объекты

Об этом Шмыгаль заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы БУДЕМ поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить, это наш долг перед нашими украинцами, так как это важно. Я вчера только об этом сказал", - заявил Шмыгаль.

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика

Глава правительства еще раз подчеркнул, что о промышленной подаче воды речь не идет.

"Мы не говорим о восстановлении промышленного водоснабжения, мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму, вчера было четко это сказано. Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать теми вещами", - сказал Шмыгаль.

Читайте также. "Наработался, в отставку": соцсети реагируют на заявление Шмігаля о подаче воды в оккупированный Крым