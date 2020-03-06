"Хоть цистернами, хоть канистрами": Шмыгаль пообещал поставлять воду в Крым "для хозяйственных нужд"
Об этом Шмыгаль заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы БУДЕМ поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить, это наш долг перед нашими украинцами, так как это важно. Я вчера только об этом сказал", - заявил Шмыгаль.
Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика
Глава правительства еще раз подчеркнул, что о промышленной подаче воды речь не идет.
"Мы не говорим о восстановлении промышленного водоснабжения, мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму, вчера было четко это сказано. Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать теми вещами", - сказал Шмыгаль.
Читайте также. "Наработался, в отставку": соцсети реагируют на заявление Шмігаля о подаче воды в оккупированный Крым
- Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
- Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-