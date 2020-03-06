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Espreso.tvОбщество"Решение уже принято": Бабин о заявлении премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым

"Решение уже принято": Бабин о заявлении премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым


фото: ukrinform
Экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин рассказал, что решение о поставке воды в Крым было уже принято и сейчас ведутся поиски формата объяснения для общества

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на телеканале Еспресо.TV.

"Мы прекрасно понимаем, что ни господин премьер, ни депутаты - не уполномочены одобрять это решение: давать или не давать воду в Крым. Но если они позволяют себе уже месяц, через различные "говорящие головы" об этом вбрасывать в информационный дискурс, то это означает лишь одно - решение уже принято и сейчас идут поиски формата объяснения этого решения для украинского общества ", - заявил Бабин.

Бабин также отметил, что позиция премьера Шмыгаля, что он якобы не в курсе - очень забавная.

"О позиции господина Шмыгаля, что он якобы не в курсе - это смешно. Потому что мы уже имеем сведения о том, что сам господин Шмыгаль уже в феврале, работая в предыдущем правительстве организовывал вопросы технические. Ставил задачу изучить пути подачи воды в Крым", - сообщил он.

  • Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
  • Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
  • В Раде Шмыгаль пообещал поставлять воду в Крым "хоть цистернами, хоть канистрами".
  • Лидер партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля по поставкам воды в оккупированный Крыму.
  • Впоследствии, заявление новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым вызвало возмущение среди украинцев.
  • Журналист Юрий Бутусов заявил , что заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о подаче воды в Крым - это зондирование общественного мнения.
  • Народеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал предложение премьер-министра Дениса Шмыгаля восстановить подачу воды в оккупированный Россией Крым попыткой признать аннексию полуострова.
  • Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения.
  • Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля по возможности подачи воды в оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
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