"Решение уже принято": Бабин о заявлении премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым

6 марта, 2020, 17:38

Экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин рассказал, что решение о поставке воды в Крым было уже принято и сейчас ведутся поиски формата объяснения для общества

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на телеканале Еспресо.TV.

"Мы прекрасно понимаем, что ни господин премьер, ни депутаты - не уполномочены одобрять это решение: давать или не давать воду в Крым. Но если они позволяют себе уже месяц, через различные "говорящие головы" об этом вбрасывать в информационный дискурс, то это означает лишь одно - решение уже принято и сейчас идут поиски формата объяснения этого решения для украинского общества ", - заявил Бабин.

Бабин также отметил, что позиция премьера Шмыгаля, что он якобы не в курсе - очень забавная.

"О позиции господина Шмыгаля, что он якобы не в курсе - это смешно. Потому что мы уже имеем сведения о том, что сам господин Шмыгаль уже в феврале, работая в предыдущем правительстве организовывал вопросы технические. Ставил задачу изучить пути подачи воды в Крым", - сообщил он.