Арсений Яценюк: Украина поставит воду в Крым, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска
Об этом он заявил вечером в пятницу, 6 марта 2020 года, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на одном из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти ", - подчеркнул он.
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Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, будет ждать разочарование: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это" русский мир ". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно".
"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмигалю: "Они пытаются нас переиграть".
"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинским. Потому что это и есть Украина", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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- Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль уже дважды выступил за подачу воды в оккупированный Крыму. Соответствующие заявления были сделаны им 5 марта в телеэфире и 6 марта во Верховной Раде .
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал предложение Шмигаля восстановить подачу воды в оккупированный Россией Крыма попыткой признать аннексию полуострова.
- Также это заявление премьера была крайне негативно воспринята Меджлисом крымскотатарского народа .
- Вместе с тем, как считает експредставник президента в Крыму Борис Бабин, решение о поставке воды в Крым было уже принято и сейчас ведутся поиски формата объяснение для общества .
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