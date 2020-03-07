Арсений Яценюк: Украина поставит воду в Крым, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска

7 марта, 2020, 07:32

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк

Об этом он заявил вечером в пятницу, 6 марта 2020 года, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на одном из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .



"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти ", - подчеркнул он.

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Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, будет ждать разочарование: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это" русский мир ". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно".



"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмигалю: "Они пытаются нас переиграть".



"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинским. Потому что это и есть Украина", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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