Премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым
6 марта, 2020, 08:01
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".
По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина ... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут ", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допустил возможность возобновления подачи воды в оккупированный Крым в обмен на уступки России на Донбассе.
- Позже Арахамия извинился перед украинцами за предложение дать воду в оккупированный Крым, заявив, что идея была "не его".
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