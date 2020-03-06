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Espreso.tvОбществоПремьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым

Премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым


фото: perets.media
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина ... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут ", - сказал Шмыгаль.

  • Напомним, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допустил возможность возобновления подачи воды в оккупированный Крым в обмен на уступки России на Донбассе.
  • Позже Арахамия извинился перед украинцами за предложение дать воду в оккупированный Крым, заявив, что идея была "не его".
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