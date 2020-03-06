Премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым

6 марта, 2020, 08:01

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина ... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут ", - сказал Шмыгаль.