Чубаров назвал заявление Шмыгаля по поводу подачи воды в Крым "подлым ударом в спину"

6 марта, 2020, 13:59

Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу возможности подачи воды в оккупированный Крым была негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа

Заявление об этом на своей странице в Facebook обнародовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымского каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству", - заявил Чубаров.

Он отметил, что ситуацию не изменило даже срочное объяснения премьер-министра Шмыгаля.

"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений в последнее время по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. При этом абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыма, - отмечается в заявлении председателя Меджлиса.

Чубаров отмечает, что на самом деле любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров "только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму", и прежде всего - против крымскотатарского народа.

Председатель Меджлиса также отмечает, что восстановление водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации захваченного полуострова гражданами РФ, которые заселяют с целью вытеснения из Крыма крымских татар и этнических украинцев.