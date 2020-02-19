Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению.Инфографика

20 февраля, 2020, 08:53

Дмитрий Добрый

Нас пытаются убедить в "жестокости" отказа от поставок воды из Днепра на полуостров. Но кому она там на самом деле так сильно нужна? Чьи потребности и почему постоянно увеличиваются?

С тех пор как майдановский министр экологии Андрей Мохник, а также первые после победы Революции Достоинства и.о. заместителя главы Администрации президента Андрей Сенченко и шеф Водного агентства Василий Сташук в ответ на российское вторжение перекрыли подачу воды из Днепра в Крым, необходимость существования такого ограничения никем из украинской власти под сомнение не ставилась. Реакция на постоянные запросы от Москвы и от коллаборационистов всегда была однозначной: убирайтесь с нашей земли, никакой воды можете не ждать. Вода в Крым - только в обмен на Крым. И точка.

После избрания президентом Владимира Зеленского ситуация изменилась. Время от времени мы слышим от представителей его ближайшего окружения, а это далеко не последние люди в государстве, что все же воду в оккупированный Крым можно было бы и дать. При этом отмечается, что это их "личное мнение", а не официально озвученная позиция новой власти. Однако регулярность появления подобных заявлений и статус их авторов позволяют прийти к противоположному выводу. Очевидно, эта идея теперь на Печерских холмах серьезно обсуждается и уже не кажется там чем-то невозможным. В то же время руководство Украины понимает, что общество надо к тому-то "подготовить". Вот и вбрасываются время от времени в информационное поле соответствующие предложения, высказанные "по гуманитарным соображениям", в интересах вроде как местного населения, которое якобы очень страдает от недостатка пресной воды.

5 июля 2019 г. в эфире телеканала ATR советник президента по экономическим вопросам, доктор юридических наук Даниил Гетманцев заявил, что не пропуская в аннексированный Крымский полуостров пресную воду, Украина, как он считает, наносит вред своим гражданам .

"У нас на сегодня, можно сказать, еще не сформирована позиция по этому вопросу в партии. Я вам могу сказать мою личную позицию, то есть не выступая от имени другого. Я считаю, что исключая водоснабжение оккупированных территорий мы таким образом вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который следует использовать для восстановления нашего контроля над нашими территориями", - отметил Гетманцев.

Начался скандал. Примерно полгода в президентской партии "Слуга народа" данную тему не поднимали.

Однако за неполных два месяца нового 2020 года мы уже имеем в публичном пространстве целых три заметных сигнала о "необходимости" восстановления водоснабжения захваченной россиянами украинской Автономной Республики Крым. С такими заявлениями один за другим выступили глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, "слуга народа" Юрий Аристов, председатель парламентской фракции СН Давид Арахамия и "слуга"-мажоритарник со Львовщины Юрий Камельчук.

В конце января Аристов призвал "продавать воду" с материковой части страны в "Россию".

"Речь шла о Крыме", - уточнил он.

"Израильтяне продают воду практически к воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея", - отметил глава бюджетного комитета.

11 февраля за однопартийца вступился Давид Арахамия.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу... Моя личная позиция, что буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - привел свои аргументы лидер монобольшинства.

Прошел один день, и 12 февраля избранный в Раду по 124-му округу (север Львовщины) Юрий Камельчук поддержал шефа. И снова, как и он, собственно, повторил о необходимости позаботиться об интересах простых жителей Крыма, простых "украинцах".

"Это долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что "а давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли , мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", - отметил он.

К тому же, таким образом (а Камельчук, напомним, входит в состав комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), по его словам, можно было бы получить скидку на российский газ.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не сделать контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - добавил Камельчук.

Как несложно заметить, кроме чисто деловых расчетов нам повторяют один и тот же тезис, популярный на российских пропагандистских телеканалах: вода нужна людям, не мучайте людей, не издевайтесь. Сейчас же у власти в Украине, мол, не предыдущая "партия войны" (как в Кремле называют защитников Родины с устойчивыми взглядами и убеждениями"), а "партия мира".

Как нельзя лучше "слугам" ответил журналист Осман Пашаев. Вот отрывок из его сообщению на Facebook :

"Есть мировой стандарт потребности воды на человека. Для такой климатической зоны, как Крым, это 47 кубометров. Пусть будет 50. Это означает необходимость граждан Украины в Крыму 100 млн кубометров в год.

Лишь поверхностные источники - снег и дождь, питающие реки, источники и водохранилища, дают Крыму ежегодно 1 млрд кубометров воды. Еще полмиллиарда в подземных источниках. Если это рационально использовать, хватит пить, есть, мыться два раза в день, стирать и ничего из рек и озеров не пересохнет и не исчезнет и еще останется в 15 раз больше положенного.

В расчетах нет необходимости в воде для колонизаторов, российских оккупантов, сельского хозяйства и заводов Фирташа ".

И здесь следует остановиться. Чтобы очень внимательно посмотреть, а кому же действительно на полуострове не хватает днепровской воды и почему они так громко об этом кричат.

Согласно открытым источникам, начиная с 2014 года, РФ передислоцировала в Крым 40-50 тыс. солдат и офицеров. Расквартирована вся эта человеческая масса в около 100 военных частях.

Задача российского Генштаба - восстановить советскую имперскую функцию Крыма как "авианосца, который нельзя утопить" для воздействия не только на Черноморский и Средиземноморский регионы, но и для осуществления военно-политических операций в Украине, а еще на Кавказе, Ближнем Востоке и Африке, где уже также появились «зеленые человечки».

Расконсервируются и дальше расстраиваются военные городки времен СССР, активно используются для учений и испытаний новейших образцов вооружения тысячи гектаров полигонов.

Нужна для бытовых нужд военных пресная вода? Для питья в условиях несения военной службы в степях и полупустынях Крыма? А для семей командования? Для не менее трехкратного ежедневного питания? Для уборки помещений и гарнизонов? Для стирки одежды? Для обслуживания и поддержания в надлежащем состоянии военной техники?

Чтобы вы, уважаемые читатели, хотя бы примерно понимали масштабы нынешнего российского военного присутствия в Крыму, Еспресо.TV подготовило специально для Вас следующую инфографику

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Идем с севера на юг.

Джанкой, Кировское

Военные аэродромы.

Гвардейское

37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ. Две эскадрильи (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Евпатория

К западу от Евпатории, в треугольнике между селами Витино и Молочное, высятся гигантские антенны 40-го отдельного командно-измерительного комплекса (Центра дальней космической связи) Воздушно-космических сил РФ. Оккупанты создали его на основе присвоенного ими Национального центра управления и испытаний космических средств Украины.

Сейчас это российская в/ч 81415.

Саки

Учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летчиков палубной авиации.

43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк, который использует самолеты Су-24М.

Севастополь, Феодосия

Эти два города буквально переполнены военными объектами инфраструктуры Черноморского флота.

С севера Севастополя есть два военных аэродрома - "Кача" и "Бельбек", а в Федосии функционирует учебный вертодром "Приморский".

Теперь поворачиваем на восток.

Перевальское

Ангарский танковый полигон и военный городок. Это по дороге из Симферополя на Алушту-Ялту.

При СССР здесь готовили просоветских коммунистических террористов (например, бойцов палестинского ФАТХа), а также офицеров "дружественных" режимов из стран Африки и Азии.

Старый Крым

К северу от города, за горой Большой Агармыш, размещено полигон спецназа и стрельбище гранатометчиков.

Краснокаменка Феодосийского горсовета (не путать с той, что рядом с Ялтой)

Хранилище ядерного оружия Феодосия-13. Территориально это между Судаком и Феодосией.

По сообщению национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, после аннексии полуострова россияне снова используют его по назначению.

"Страна полигонов" на юго-западе Керченского полуострова

Полигоны "Чауда", "Опук" и Ракетно-артиллерийский полигон 31-го Испытательного центра МО РФ.

Это между Феодосийской заливом на западе и озером Узунлар на востоке.

Обратите внимание: это только самые большие действующие объекты, которые легко заметны с помощью общедоступных сервисов и о которых в той или иной степени вспоминают СМИ и соцсети.

А еще:

противовоздушная оборона

береговая охрана

радары

Федеральная служба безопасности

Федеральная служба охраны

пограничники

Росгвардия.

С населением тоже не все так просто. Ведь на федеральном уровне в России утверждена программа финансово содействия переселению в Крым семей отправленных в отставку (точнее в резерв, откуда их можно легко отозвать в случае необходимости) сотрудников различных силовых органов и, как следствие, целенаправленному физическому замещению украинцев и крымских татар.

Для того чтобы им было на первое время где жить, например, чтобы приобрести однокомнатную квартиру или построить какой-то домик, Москва выделяет на одну семью $30 тыс. "подъемных", заявила год назад в эфире Эспрессо.TV член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель.

"От 500 тыс. до 800 тыс. человек завезены уже на полуостров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы никто на полуострове не помнил, не упоминал об Украине. Проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине, чтобы его не осталось. Особенно чтобы не осталось активистов", - пояснила она.

Из этих отставников формируются "Народные дружины", а также набирается штат осведомителей ГРУ, ФСБ, ФСО, МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Речь о разновидности военных формирований. Дополнительных, парамилитарных.

Но основным бременем для природы и экономики полуострова является, конечно же, монстр оккупационного ВПК.