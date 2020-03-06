Из Турции применили слезоточивый газ в сторону греческих пограничников

6 марта, 2020, 13:34

Утром 6 марта усилилось напряжение на материковой границе Греции с Турцией в результате залпов слезоточивого газа с турецкой стороны забора в направлении греческих пограничников

Об этом сообщает Reuters.

В приграничном районе Кастания противостояние продолжается с 28 февраля, когда Анкара заявила, что больше не будет сдерживать тысячи нелегальных мигрантов, которые застряли в этой стране в рамках соглашения, заключенного с ЕС в 2016 году.

Греческие силы применили водометы, пытаясь разогнать нелегалов, которые скапливаются на границе. За ним последовал залп слезоточивого газа с другой стороны.

Афины назвали противостояние угрозой национальной безопасности, и премьер-министр Кириакос Мицотакис привез лидеров Европейского Союза на эту территорию, чтобы заручиться их поддержкой и избежать повторения 2015 года, когда десятки тысяч искателей убежища проникли в Европейский Союз.