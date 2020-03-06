Из Турции применили слезоточивый газ в сторону греческих пограничников
Об этом сообщает Reuters.
В приграничном районе Кастания противостояние продолжается с 28 февраля, когда Анкара заявила, что больше не будет сдерживать тысячи нелегальных мигрантов, которые застряли в этой стране в рамках соглашения, заключенного с ЕС в 2016 году.
Греческие силы применили водометы, пытаясь разогнать нелегалов, которые скапливаются на границе. За ним последовал залп слезоточивого газа с другой стороны.
Афины назвали противостояние угрозой национальной безопасности, и премьер-министр Кириакос Мицотакис привез лидеров Европейского Союза на эту территорию, чтобы заручиться их поддержкой и избежать повторения 2015 года, когда десятки тысяч искателей убежища проникли в Европейский Союз.
- Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.
- Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
- На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
- На море береговая охрана Греции вынужденные применять огнестрельное оружие, чтобы заставить мигрантов развернуть свои лодки назад, в сторону Турции.
- Греция приостановила на месяц рассмотрение просьб об убежище для беженцев из Сирии.
- Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт предупредил мигрантов о "закрытом пути" в ЕС, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что наплыв мигрантов образца 2015 г. не должен повториться.
- Правление Агентства ЕС по охране границ и береговой охраны Frontex провело во вторник экстренное заседание в штаб-квартире организации в Варшаве, на котором согласовало срочные меры для оказания помощи Греции в защите границ от нелегалов.
- 4 марта на внеочередной встрече глав МВД стран Евросоюза было подчеркнуто, что ЕС готов решительно защищать свои внешние границы "всеми необходимыми мерами".
- Турция развернула 1000 сотрудников специальных полицейских сил вдоль своей границы с Грецией в четверг, чтобы заблокировать попытки мигрантов вернуться назад.
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