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Espreso.tvОбществоМиграционный кризис: береговая охрана Греции открыла огонь в сторону лодки с нелегалами

Миграционный кризис: береговая охрана Греции открыла огонь в сторону лодки с нелегалами

Греческая береговая охрана открыла огонь в сторону лодки с нелегальными мигрантами

Как сообщает ВВС , военнослужащие стреляли в море. Мигранты направлялись в греческого острова Лесбос из Турции.

Катер береговой охраны Греции отталкивал лодку с мигрантами, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.

В сети также появилось видео инцидента.

 

На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.

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