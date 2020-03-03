Миграционный кризис: береговая охрана Греции открыла огонь в сторону лодки с нелегалами
3 марта, 2020, 11:31
Греческая береговая охрана открыла огонь в сторону лодки с нелегальными мигрантами
Как сообщает ВВС , военнослужащие стреляли в море. Мигранты направлялись в греческого острова Лесбос из Турции.
Катер береговой охраны Греции отталкивал лодку с мигрантами, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.
В сети также появилось видео инцидента.
Shocking footage released by Turkey today showing Greek coastguard terrorising a boat full of refugees. Europe in 2020. pic.twitter.com/yFz7wvxadO- Loveday Morris (@LovedayM) March 2, 2020
На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
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