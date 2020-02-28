Греческие пограничники использовали слезоточивый газ на границе с Турцией, чтобы отогнать нелегальных мигрантов
Об этом сообщает Ekathimerini.
Турецкие пограничники "пропали с сегодняшнего утра", заявил мэр греческого пограничного города Орестиада Василис Мавридис, добавив, что группа мигрантов пыталась проникнуть через контрольно-пропускной пункт Кастаньес.
Это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы, шаг, который греческие власти рассматривают как следствие заявления о том, что Турция больше не будет препятствовать мигрантам, которые пытаются добраться до Европейского Союза.
Источники на границе сообщили, что в районе греко-турецкой границы усилено патрулирование и вдоль берегов реки Эврос проложена колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы. Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход с турецкого полуострова Галлиполи.
Высокопоставленный турецкий чиновник, процитированный Reuters в четверг, заявил, что Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам путешествовать в Европу по суше и морю. Его комментарии появились после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых сотни беженцев, перемещенных в результате авиаударов в Идлибе, направлялись на северо-запад Турции.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внтутренним расчленением".
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