Греческие пограничники использовали слезоточивый газ на границе с Турцией, чтобы отогнать нелегальных мигрантов

28 февраля, 2020, 18:00

Правоохранители на северо-восточной сухопутной границе Греции с Турцией применили слезоточивый газ для разгона около 500 беженцев и мигрантов, которые пытались попасть в ЕС после того как Анкара ослабила контроль над миграционными потоками

Об этом сообщает Ekathimerini.

Турецкие пограничники "пропали с сегодняшнего утра", заявил мэр греческого пограничного города Орестиада Василис Мавридис, добавив, что группа мигрантов пыталась проникнуть через контрольно-пропускной пункт Кастаньес.

Это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы, шаг, который греческие власти рассматривают как следствие заявления о том, что Турция больше не будет препятствовать мигрантам, которые пытаются добраться до Европейского Союза.

Источники на границе сообщили, что в районе греко-турецкой границы усилено патрулирование и вдоль берегов реки Эврос проложена колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы. Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход с турецкого полуострова Галлиполи.

Высокопоставленный турецкий чиновник, процитированный Reuters в четверг, заявил, что Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам путешествовать в Европу по суше и морю. Его комментарии появились после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых сотни беженцев, перемещенных в результате авиаударов в Идлибе, направлялись на северо-запад Турции.