Германия предупредила беженцев о "закрытом пути" в ЕС

3 марта, 2020, 12:34

Для беженцев, которые собираются на турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт

Об этом вечером в понедельник сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle .

"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, разумеется, не соответствует действительности" , - заявил Зайберт.

На вопрос, справедливо высказывание канцлера Ангелы Меркель о том, что к 2015 год не должен повториться, которое она сделала после недавней миграционной кризиса, представитель правительства ответил утвердительно.

Меркель во время выступления в понедельник в Берлине назвала неприемлемым открытия границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. По словам канцлера, стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе понятно, однако "абсолютно неприемлемо", что этой цели пытаются достичь "на спинах беженцев".

Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.

Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.