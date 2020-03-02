Греция из-за штурма границ мигрантами прекратила принимать заявления об убежище
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Греция на 1 месяц, начиная с этого воскресенья, заморозила принятие любых заявок о предоставлении убежища от мигрантов, которые нелегально попадают на ее территорию, и по возможности будет немедленно возвращать их в страну, откуда они прибыли", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что страна "повысила уровень сдерживания на своих границах до максимума".
"Границы Греции - это внешние границы Европы. Мы будем их защищать ... Еще раз, не пытайтесь въехать в Грецию незаконно - вас вернут обратно", - предупредил он.
Греческие чиновники ранее заявили, что они остановили почти 10 тысяч мигрантов, которые прорывают ее сухопутную границу с Турцией. Некоторые мигранты бросали камни и металлические прутья, когда их останавливали на границе. Греческие пограничники применяли слезоточивый газ.
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