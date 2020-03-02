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Espreso.tvОбществоГреция из-за штурма границ мигрантами прекратила принимать заявления об убежище

Греция из-за штурма границ мигрантами прекратила принимать заявления об убежище


фото: reuters
Греция заблокировала принятие новых ходатайств о предоставлении убежища на следующий месяц после того, как Турция "открыла границу" для мигрантов в ЕС

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Греция на 1 месяц, начиная с этого воскресенья, заморозила принятие любых заявок о предоставлении убежища от мигрантов, которые нелегально попадают на ее территорию, и по возможности будет немедленно возвращать их в страну, откуда они прибыли", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что страна "повысила уровень сдерживания на своих границах до максимума".

"Границы Греции - это внешние границы Европы. Мы будем их защищать ... Еще раз, не пытайтесь въехать в Грецию незаконно - вас вернут обратно", - предупредил он.

Греческие чиновники ранее заявили, что они остановили почти 10 тысяч мигрантов, которые прорывают ее сухопутную границу с Турцией. Некоторые мигранты бросали камни и металлические прутья, когда их останавливали на границе. Греческие пограничники применяли слезоточивый газ.

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